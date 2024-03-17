Эксперты «За рулем» напомнили историю сотрудничества Porsche с советскими автозаводами

История сотрудничества компании Porsche с советским автопромом началась в далеком 1932 году, когда группа специалистов из СССР прибыла в Германию для обсуждения условий сотрудничества с Фердинандом Порше.
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