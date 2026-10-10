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Царьград

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Беспилотник рухнул на парковку в Дурыкино: повреждены 19 авто

Беспилотник рухнул на парковку в Дурыкино: повреждены 19 авто

Беспилотник упал на парковку в деревне Дурыкино Солнечногорского округа, повредив 19 автомобилей; возникшее возгорание потушили за десять минут, пострадавших нет.

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