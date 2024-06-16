Узоры детей-аутистов из Калуги попали на выставку в Китае

На фестивале «Слово о русском сердце» в Пекине была представлена одежда с орнаментном, который создали на основе рисунков детей-аутистов из КалугиНа фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине была представлена одежда с орнаментном, который создали на основе рисунков детей-аутистов из Калуги.