Узоры детей-аутистов из Калуги попали на выставку в Китае

На фестивале «Слово о русском сердце» в Пекине была представлена одежда с орнаментном, который создали на основе рисунков детей-аутистов из КалугиНа фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине была представлена одежда с орнаментном, который создали на основе рисунков детей-аутистов из Калуги.
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