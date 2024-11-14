Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи, Селин Дион, Адриана Лима и Холли Берри на показе Elie Saab

В среду в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошёл грандиозный показ известного кутюрного бренда Elie Saab, приуроченный к его 45-летию.
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