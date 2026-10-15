Ждем набор из датчиков разрешением 50, 12 и 5 Мп Первые сведения о смартфоне Samsung Galaxy A38 могут разочаровать тех, кто присматривается к этой будущей модели: аппарат выйдет в 2027 году и, согласно данным GalaxyClub, не получит улучшений по части камер.