Михаил Звинчук, основатель проекта «Рыбарь», утверждает, что новые ракеты Storm Shadow, которые Великобритания планирует передать Украине, создадут краткосрочные проблемы, но не изменят ход боевых действий в зоне Специальной военной операции.
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