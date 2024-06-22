Жизнь молодой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой ни дня не обходится без скандала. То супруга юмориста вплоть до рождения малыша скрывает появление второго ребенка, то развязывает открытую войну с подписчиками, которая заканчивается истериками.
«В полку предателей прибыло?» — жена Петросяна щегольнула нарядом в цветах украинского флага
Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
Что за бред...!!! Давайте вообще запретим в нашей палитре цветов желтый и синий (голубой). Делегации Казахстана и Узбекистана в Россию не пускать - у них ведь цвета флагов состоят как раз из желтого и голубого. И флаги этих стран на церемониях не вывешивать.... Люди, маразмом не страдайте!!! А ещё лейка у меня дома есть - сама голубая, а насадка желтая. Выкинуть! Все папки желтого и голубого или синего цветов выкинуть, Детские игрушки с такими цветами выкинуть... Маразм крепчает...
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14 час.
АД
Алла Долгирева
Полностью с Вами согласна. То девушку судить решили за то, что у неё серёжки с радугой (пропаганда ЛГБТ), то голубой и желтый, значит прпаганда страны У.
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12 час.
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