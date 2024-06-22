Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 624 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Во время дебатов сменные батарейки не помогут деду  Деменцию , нужен ранец с аккумулятором на 6000 A/h . Но опять же ...«Беспомощный чело...
  • Владимир Акулов
    А  я  сделал  очень  страшное  чучело  кота   с  огромными  усами  и  когтями   и  поместил  это    чучело  на  белье...Мирным путем: как...
  • Харченко Александр
    Старый мудакВчерашняя школьни...

«В полку предателей прибыло?» — жена Петросяна щегольнула нарядом в цветах украинского флага

«В полку предателей прибыло?» — жена Петросяна щегольнула нарядом в цветах украинского флага

Жизнь молодой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой ни дня не обходится без скандала. То супруга юмориста вплоть до рождения малыша скрывает появление второго ребенка, то развязывает открытую войну с подписчиками, которая заканчивается истериками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГО
Галина Ореховская
Что за бред...!!!  Давайте вообще запретим в нашей палитре цветов желтый и синий (голубой). Делегации Казахстана и Узбекистана в Россию не пускать - у них ведь цвета флагов состоят как раз из желтого и голубого. И флаги этих стран на церемониях  не вывешивать....   Люди, маразмом не страдайте!!! А ещё лейка у меня дома есть - сама голубая, а насадка желтая.  Выкинуть!  Все папки желтого и голубого или синего цветов выкинуть, Детские игрушки с такими цветами выкинуть... Маразм крепчает...
Ответить
14 час.
АД
Алла Долгирева
Полностью с Вами согласна. То девушку судить решили за то, что у неё серёжки с радугой (пропаганда ЛГБТ), то голубой и желтый, значит прпаганда страны У.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх