ГО

Галина Ореховская

Что за бред...!!! Давайте вообще запретим в нашей палитре цветов желтый и синий (голубой). Делегации Казахстана и Узбекистана в Россию не пускать - у них ведь цвета флагов состоят как раз из желтого и голубого. И флаги этих стран на церемониях не вывешивать.... Люди, маразмом не страдайте!!! А ещё лейка у меня дома есть - сама голубая, а насадка желтая. Выкинуть! Все папки желтого и голубого или синего цветов выкинуть, Детские игрушки с такими цветами выкинуть... Маразм крепчает...