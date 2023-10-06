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На Вторчермете временно отключат электричество

На Вторчермете временно отключат электричество

В микрорайоне Вторчермет временно ограничат электроснабжение 7 и 15 октября. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с реконструкцией улиц 2-я Новосибирская и Лучистая, а также со строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный.

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