На Вторчермете временно отключат электричество

В микрорайоне Вторчермет временно ограничат электроснабжение 7 и 15 октября. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с реконструкцией улиц 2-я Новосибирская и Лучистая, а также со строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный.
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