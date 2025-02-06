Дональд Трамп нанес удар в спину ЦРУ: дело дошло до неприкасаемого ранее ведомства

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Добрый Мир

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Будет фильтрация сотрудников ЦРУ, те отделы которые способны выполнять фукции, которые определит президент США  останутся, остальные будут в резерве на з/плате......Всё делается реалистично и под нужды государства. РВСН.
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