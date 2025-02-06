Дональд Трамп нанес удар в спину ЦРУ: дело дошло до неприкасаемого ранее ведомства

За этим радикальным жестом Трампа никакой продуманной стратегии нет REUTERS 4201 прочтение Вчера Дональд Трамп продолжает удивлять! Революционная волна, которую он запустил в Америке, смывает прежние устои, казавшиеся незыблемыми.
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