ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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    Вы знаете такого подвига уже давно не было в России!!!! Новость сенсационная!!!!В проезде Донелай...
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Традиционные сборы спасателей-добровольцев прошли на учебно-тренировочной площадке Департамента ГОЧСиПБ

В этот раз на площадке собралось 250 участников Общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», среди которых были как опытные добровольцы, так и те, кто только проходит обучение по профессии «спасатель» — для них сборы стали частью практической подготовки.

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