В Петербурге 18-летний водитель сбил девушку на электросамокате

Он проехал на красный сигнал светофора В воскресенье вечером, 15 сентября, на регулируемом перекрестке Большого Сампсониевского проспекта, 106, 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, проигнорировав красный сигнал светофора, совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате на зеленый свет, передает Piter.
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