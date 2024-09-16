В Петербурге 18-летний водитель сбил девушку на электросамокате

Он проехал на красный сигнал светофора В воскресенье вечером, 15 сентября, на регулируемом перекрестке Большого Сампсониевского проспекта, 106, 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, проигнорировав красный сигнал светофора, совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате на зеленый свет, передает Piter.