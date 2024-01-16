В Минздраве прокомментировали, как записаться к профильным врачам

В социальные сети Министерства здравоохранения Адыгеи, а также на платформу обратной связи «Госуслуг» поступают обращения жителей республики с жалобами, что через портал «Госуслуги» и по единому номеру 122 нельзя записаться к узкопрофильным врачам.