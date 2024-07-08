Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников в России

В России количество начальников снизится на полмиллиона в ближайшие пять лет: «Министерство труда и социальной защиты оценило, что к 2029 году сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории „руководители“ — их станет меньше на 533 тысяч человек.
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