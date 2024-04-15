Стало известно о состоянии пострадавших детей в результате происшествия в школе №18

Ранее хулиган распылил в помещении учреждения неизвестное вещество, ситуацией заинтересовались СК и прокуратура, проверки по школам региона анонсировал Василий Анохин Всем детям, пострадавшим в ЧП с баллончиком в школе №18 города Смоленска, была оказана медицинская помощь.