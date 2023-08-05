Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи в России

Сообщение о том, что некоторые виды медицинской помощи станут платными, оказалось недостоверным.Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов прокомментировал появившиеся недавно слухи о том, что медицинская помощь может стать платной.
Сообщение о том, что некоторые виды медицинской помощи станут платными, оказалось недостоверным.Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов прокомментировал появившиеся недавно слухи о том, что медицинская помощь может стать платной.
Свежие комментарии