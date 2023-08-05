Царьград

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Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи в России

Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи в России

Сообщение о том, что некоторые виды медицинской помощи станут платными, оказалось недостоверным.Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов прокомментировал появившиеся недавно слухи о том, что медицинская помощь может стать платной.

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