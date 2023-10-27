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Козак: чем он отличается от казака?

Козак: чем он отличается от казака?

На карте мира, выпущенной в Лондоне в 1780 году Карингтоном Боулзом, можно увидеть особое государственное образование, названное Казачьей Ордой (Cassakia Horde).

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