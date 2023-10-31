Уступили Гомелю.

Уступаем ´Гомелю´На отчетную игру бобруйчане вышли в следующем стартовом составе: №13 АлексейХаритонович, №2 Алексей Матлах, №5 Илья Кухарчик, №7 Илья Сень, №10 КириллЛеонович, №19 Никита Соколовский, №20 Иван Юрин, №23 Михаил Колядко, №30 ОмарХабиб Фофана, №69 Дмитрий Букштан и №71 Леонард Джаха Яо.
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