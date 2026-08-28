Аршавин о «Зените»: «Уверенно начали сезон, но глупая осечка с «Родиной» их подкосила. «Спартак» победил заслуженно, провел образцовый матч в плане самоотверженности и мастерства»

Андрей Аршавин оценил форму « Зенита » в начале сезона. – «Зенит» потерпел два поражения в пяти турах, да и в матче с « Динамо », хоть и добился крупной победы, выглядел не слишком убедительно, если вынести за скобки голы.
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