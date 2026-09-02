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ИА Регнум

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Соцсеть Х отобрала у русской девушки ник и передала певице Майли Сайрус

Соцсеть Х отобрала у русской девушки ник и передала певице Майли Сайрус

Социальная сеть Х отобрала ник @miley у девушки Ксении из России и передала американской певице Майли Сайрус.

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