«Мы бы не выстояли»: что Голда Меир имела в виду, говоря о помощи СССР Израилю

В своих мемуарах одна из основательниц Израиля Голда Меир оставила слова, которые до сих пор вызывают споры: «Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии и транспортировать через Югославию и другие балканские страны в черные дни начала войны?».
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