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Воронежские новости

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Жилец девятиэтажки госпитализирован после пожара в Воронеже

Жилец девятиэтажки госпитализирован после пожара в Воронеже

Вечером 4 сентября в двухкомнатной квартире на втором этаже дома на Южно-Моравской вспыхнул пожар. Огонь повредил мебель на площади два квадратных метра.

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