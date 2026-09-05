Жилец девятиэтажки госпитализирован после пожара в Воронеже

Вечером 4 сентября в двухкомнатной квартире на втором этаже дома на Южно-Моравской вспыхнул пожар. Огонь повредил мебель на площади два квадратных метра.
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