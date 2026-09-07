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Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях

Силы ПВО и МОГи сбили за ночь около шестидесяти БПЛА в Ростовской и Воронежской областях

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) за ночь перехватили и уничтожили над Ростовской и Воронежской областями около 60 украинских БПЛА самолётного типа.

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