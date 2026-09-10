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В Челябинске внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Челябинске внедрят интеллектуальную транспортную систему

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября, ФедералПресс. Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил открытый аукцион на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) - комплексного цифрового решения, призванного автоматизировать управление дорожным движением в городе-миллионнике.

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