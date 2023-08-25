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Бенитес о 0:1 с «Реалом»: «Ощущение, будто «Сельта» потеряла 3 очка. В случае с пенальти Вильяр сыграл в мяч, почему отменили гол Ларсена – не понимаем»

Бенитес о 0:1 с «Реалом»: «Ощущение, будто «Сельта» потеряла 3 очка. В случае с пенальти Вильяр сыграл в мяч, почему отменили гол Ларсена – не понимаем»

«Конечно, у нас есть ощущение, будто мы упустили три очка. В случае с пенальти мы видим, что Иван Вильяр сыграл в мяч.

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