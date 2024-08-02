ТАСС: арестованный по делу о коррупции Булгаков сотрудничает со следствием

Бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, которого арестовали в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия, пытаясь доказать свою невиновность.
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