Максим Галкин показал новые фотографии с дочерью во время отдыха в Стамбуле

50-летний Максим Галкин опубликовал новые фотографии с дочерью Лизой во время отдыха в Стамбуле. Вместе с ним находятся 77-летняя супруга Алла Пугачёва и их 12-летние близнецы Лиза и Гарри.
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