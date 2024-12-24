Кино-хиты и «Голубой огонёк»: телеканал «Россия» раскрыл новогоднюю программу 2025

Елка, уютный праздник в кругу родных и друзей, «Новогодний огонёк» – это время, когда сохраняются традиции и звучат добрые пожелания счастья и удачи в новом году!Телеканал «Россия» раскрыл программу Новогодней ночи «2025 год вместе»! Во всех уголках нашей большой страны начнется подготовка к празднику: будем слушать Новогоднее обращение Президента, загадывать желания под бой курантов, наслаждаться лучшими фильмами и петь любимые песни.