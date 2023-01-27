Наступление в Запорожье: Русские танкисты громят опорные пункты ВСУ

В ходе наступательных боевых действий в Запорожской области русская армия применяет танки.Танковые экипажи во время наступления в Запорожье используются для поддержки пехоты, в частности – для уничтожения опорных пунктов украинских националистов.
В ходе наступательных боевых действий в Запорожской области русская армия применяет танки.Танковые экипажи во время наступления в Запорожье используются для поддержки пехоты, в частности – для уничтожения опорных пунктов украинских националистов.
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