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Наступление в Запорожье: Русские танкисты громят опорные пункты ВСУ

Наступление в Запорожье: Русские танкисты громят опорные пункты ВСУ

В ходе наступательных боевых действий в Запорожской области русская армия применяет танки.Танковые экипажи во время наступления в Запорожье используются для поддержки пехоты, в частности – для уничтожения опорных пунктов украинских националистов.

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