Группа «Тинькофф» зарегистрировала «дочку» по страхованию жизни

«Тинькофф страхование», входящая в одноименную финансовую группу, создала дочернюю компанию по страхованию жизни — ООО «Тинькофф страхование будущего» с долей участия в капитале 99%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.