Самые необычные музеи мира

Статуи под водой, экскременты динозавров, история макарон — в Международный день музеев отправимся за новыми знаниями и впечатлениямиФото: Underwater Museum of Art Подводный музей Musa (Underwater Museum of Art), Канкун, Мексика Это одна из главных достопримечательностей Мексики — ежегодно музей посещают более 700 тысяч человек.