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Румынские воры за 1,5 часа обчистили особняк создателя "Свинки Пеппы"

Румынские воры за 1,5 часа обчистили особняк создателя "Свинки Пеппы"

Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS Два румынских вора залезли в особняк создателя "Свинки Пеппы" Марка Бейкера в английском графстве Суррей.

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