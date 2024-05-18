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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о месте России на ЧМ: «В десятке и вряд ли в первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем»

Сборная России не выигрывала чемпионат мира с 2014 года. «В начале века спесь у нас ушла, но мы считали себя как минимум равными сборным Канады, Швеции, Финляндии, США, Чехии.

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