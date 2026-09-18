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Нижегородская правда

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Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Нижегородской области

В Богородском округе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске. Он разыскивался как обвиняемый по статье УК Республики Молдова о ложном доносе или ложной жалобе, связанным с обвинением в совершении тяжкого преступления.

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