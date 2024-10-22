Политик Перинчек: переговоры Путина и Эрдогана могут разрушить планы США

Переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани могут разрушить планы Соединенных Штатов по Сирии и привести к укреплению отношений Дамаска и Анкары.
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