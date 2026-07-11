Инсайд из Бразилии - «Зенит» готовит усиление. 30 миллионов за полузащитника сборной

«Сине-бело-голубые» планируют осуществить значимое трансферное усиление. По информации, опубликованной на портале Nosso Palestrsa, футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести полузащитника «Ботафого» Данило.
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