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Спорт Уик-Энд

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Инсайд из Бразилии - «Зенит» готовит усиление. 30 миллионов за полузащитника сборной

Инсайд из Бразилии - «Зенит» готовит усиление. 30 миллионов за полузащитника сборной

«Сине-бело-голубые» планируют осуществить значимое трансферное усиление. По информации, опубликованной на портале Nosso Palestrsa, футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести полузащитника «Ботафого» Данило.

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