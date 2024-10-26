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Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Мы уже неоднократно писали про череду скандалов с участием высланных из России сотрудников посольства Великобритании, которые контактировали с российскими оппозиционерами, поддерживали работу антиправительственных медиа и занимались прямой координацией протестов, а также пытались влиять на миграционную политику в РФ.

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