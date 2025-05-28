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«Байкальская вписка»: трагедия неразделённой любви с четырьмя жертвами

«Байкальская вписка»: трагедия неразделённой любви с четырьмя жертвами

То, что произошло в ночь на 28 мая в небольшом городке Байкальск в Иркутской области, не удастся коротко охарактеризовать даже […] The post «Байкальская вписка»: трагедия неразделённой любви с четырьмя жертвами appeared first on Медиакратия.

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