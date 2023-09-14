Don't Panic Magazine

43 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кутумов
    Ищите на Youtube канал " КАССИОПЕЯ". Большей информации об инопланетянах , межзвёздном галактическом союзе и др. вряд...Инопланетные расы...
  • ММ
    Уверяют, что этот снимок 1924 года. А друг плавал в Каме (подводный охотник), в камышах при видимости метра полтора м...Самая большая пой...
  • Михаил Еграшин
    На счет техники не скажу. Её со II Мировой всегда для местных условий перекрашивали: нейтральный хаки уже не актуален...Тайна китайского ...

Как сидят в тюрьме в Китае: смотрим правила и порядки

Как сидят в тюрьме в Китае: смотрим правила и порядки

Китайские тюрьмы не зря считаются одними из самых мрачных в мире. О перевоспитании здесь речи не идет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
такая и должна быть тюрьма
Ответить
16 час.
Я
Яна
Какое отношение к людям, такое и содержание.. О медицинском туризме за органами лучше бы написал. И какая категория населения удовлетворяет эту потребность.
Ответить
16 час.
Юрий кокин
Договор нужен с китайцами на исправление коррупционеров.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх