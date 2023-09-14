Китайские тюрьмы не зря считаются одними из самых мрачных в мире. О перевоспитании здесь речи не идет.
Как сидят в тюрьме в Китае: смотрим правила и порядки
Комментарии
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Александр Третьяк
такая и должна быть тюрьма
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16 час.
Я
Яна
Какое отношение к людям, такое и содержание.. О медицинском туризме за органами лучше бы написал. И какая категория населения удовлетворяет эту потребность.
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16 час.
Юрий кокин
Договор нужен с китайцами на исправление коррупционеров.
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14 час.
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