Камчатские спасатели перейдут на усиленный режим работы перед праздниками из-за роста бытовых пожаров и других происшествий

На Камчатке спасатели перешли на усиленный режим работы перед праздниками. Такое решение было принято в связи с традиционным увеличением количества бытовых пожаров и других происшествий в праздничные дни.
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