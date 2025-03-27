Вулин: «Россия нас полностью поддерживает в борьбе против цветной революции»

«Россия нас полностью поддерживает в борьбе против цветной революции. Не потому, что хочет вмешаться в наши внутренние дела, а потому, что Москва считает, что суть международного права в том, что каждый имеет право на свой путь», — заявил вице-премьер Сербии в техническом мандате.