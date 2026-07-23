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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Olimpbet о новых контрактах: «Не планируем громких партнерств. Делаем ставку на наш любимый хоккей»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев рассказал о планах букмекера на концовку года. – Ждать ли громких партнерских обновлений в КХЛ или других лигах? – Новых громких партнерств на текущий момент мы не планируем.

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