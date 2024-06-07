Байден надеется убедить лидеров G7 одобрить кредит для Украины в размере $50 млрд

Президент США Джо Байден стремится убедить лидеров семи богатейших экономик мира в плане, который потенциально может предоставить до $50 млрд в виде кредитов для военных усилий Украины, используя проценты от замороженных российских активов.
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