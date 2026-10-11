«Операция „Вивальди“»: что стоит за контрударом ВСУ под Красным Лиманом

На Украине новая перемога со звучным названием «Операция Вивальди». Данная операция — контрнаступление ВСУ под Красным Лиманом.
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