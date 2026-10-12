Российский госархив кинофотофонодокументов отмечает 100 лет

Сегодня исполняется сто лет Российскому государственному архиву кинофотофонодокументов. В его собрании - кинохроника, фотографии и звукозаписи важнейших событий из жизни страны и трогательных моментов повседневности.
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