ЕГЭ-2027: по истории и профильной математике станет больше заданий

С 2027 года в ЕГЭ по истории и профильной математике увеличится число заданий: по истории — с 21 до 22 за счёт дополнительного задания на анализ исторического источника, по профильной математике — с 19 до 20, тогда как базовый экзамен по математике останется прежним.