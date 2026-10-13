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Царьград

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ЕГЭ-2027: по истории и профильной математике станет больше заданий

ЕГЭ-2027: по истории и профильной математике станет больше заданий

С 2027 года в ЕГЭ по истории и профильной математике увеличится число заданий: по истории — с 21 до 22 за счёт дополнительного задания на анализ исторического источника, по профильной математике — с 19 до 20, тогда как базовый экзамен по математике останется прежним.

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