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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» не уверена, что сможет подписать опорника летом. Кристенсен может продолжить играть в полузащите в следующем сезоне

Датский футболист, ранее игравший в «Барселоне» в качестве центрального защитника, в этом сезоне проигрывает конкуренцию другим игрокам защиты, реже выходя на поле в стартовом составе на родной позиции.

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