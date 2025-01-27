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Мигрантам могут разрешить работать в полиции через 10 лет после получения гражданства

Мигрантам могут разрешить работать в полиции через 10 лет после получения гражданства

Мигрантам могут разрешить работать в полиции только через 10 лет после получения гражданства России. Такой законопроект 28 января будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

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