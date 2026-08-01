Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Драго Боснич: Британия пообещала Зеленскому «Каменную маскировку», чтобы обходить С-300 и С-400

Драго Боснич: Британия пообещала Зеленскому «Каменную маскировку», чтобы обходить С-300 и С-400

27 июля новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, шестой глава кабмина всего за семь лет, встретился с лидером неонацистской хунты Владимиром Зеленским всего через неделю после вступления в должность.

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