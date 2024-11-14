Полковник раскрыл подробности про редкий и сложный британский танк ВСУ под Курском

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Британский танк Challenger 2, уничтоженный российскими войсками в Курской области, показал свою неповоротливость и сложность в эксплуатации на фоне заявлений о его уникальности.
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