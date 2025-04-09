Алиев заявил о готовности Азербайджана выстраивать доверие с Арменией

Азербайджан готов к началу шагов по выстраиванию доверия с Арменией. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил на международном форуме "На пути к новому мировому порядку" в Баку, передает ТАСС.
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